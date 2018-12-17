Лавров: России не нужно разрывать отношения с Украиной

Глава МИД РФ считает, что украинский народ желает стране мира и хочет вернуться к нормальным отношениям с Россией.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. России не нужно разрывать отношения с Украиной. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в эфире одной из российских радиостанций.

"Я не считаю, что нужно разрывать отношения. Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблемы Украины. Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР", — сказал Лавров.

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Также глава МИД РФ подчеркнул, что "украинское государство — гораздо больше и гораздо важнее, чем тот режим, который оказался у власти".

В декабре этого года Верховная рада Украины решила не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ после 1 апреля 2019 года, соответствующий документ поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.