Игорь Додон посетил в Израиле мемориальный комплекс "Яд Вашем"

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил в Иерусалиме мемориальный комплекс "Яд Вашем", посвященный памяти шести миллионов евреев, уничтоженных в годы Второй Мировой войны в Германии и оккупированных ею странах Европы.

В ходе официальной церемонии глава молдавского государства возложил венок к мемориальному камню и Вечному огню в память о жертвах Холокоста и оставил запись в Книге памяти.

"Трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими десятки тысяч евреев, — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook. — Считаю, что Холокост – огромный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира. Такое не должно повториться!"

Напомним, что парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января Днем памяти жертв Холокоста.

Президент Молдовы находится в Израиле с официальным визитом, первым после 2004 года. В программе визита — встречи с президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и председателем Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Кроме того, пройдут встречи с членами Евразийского еврейского конгресса и представителями молдавской диаспоры Израиля.