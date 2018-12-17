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Саммит ЕС в Брюсселе, архивное фото.

Мэй определилась с датой голосования по Brexit

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Голосование британского парламента по сделке Brexit состоится на неделе с 14 января - с таким заявлением выступила премьер-министр Тереза Мэй.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Голосование парламента Великобритании по проекту соглашения по Brexit, подготовленному британским правительством, состоится на неделе, начинающейся 14 января, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте. Об этом сообщило РИА Новости

"Я могу подтвердить, что мы вернемся к обсуждению голосования на неделе, начинающейся 7 января, и проведем голосование на последующей неделе", — сказала она.

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
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Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Канцелярия премьера ранее заявляла, что голосование будет проведено до 21 января. С 21 декабря по 7 января парламент будет на каникулах.

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Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.

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