Карасин: пограничники не нарушали норм международного права в Черном море

Карасин заявил, что Россия отвергает любые обвинения в свой адрес о якобы агрессивных действиях в Керченском проливе.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Российские пограничники не нарушали норм международного права при задержании украинских судов у Керченского пролива. Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия категорически отвергает любые обвинения в свой адрес относительно якобы агрессивных и незаконных действий в Азово-Керченской акватории и Черном море. Никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было. Это наша принципиальная позиция, и ее мы будем решительно отстаивать ", - сказал Карасин.

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Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позже суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Мнение российской стороны

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

© Sputnik / Алексей Мальгавко "Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Киев нарушил ключевые положения международного права. Министр отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.