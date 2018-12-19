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Саммит ЕС в Брюсселе, архивное фото.

Безвизовый режим для Молдовы под угрозой: ЕС выдвигает новые требования

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Евросоюз обеспокоен ростом нелегальной миграции и числа необоснованных обращений с просьбой об убежище.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Европейская комиссия призвала власти Молдовы, Украины и Грузии "незамедлительно решить" проблему так называемых "нерегулярных мигрантов", прибывающих в страны-члены ЕС. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, сообщает РИА Новости.

"В 2018 году отмечено возросшее число необоснованных прошений о предоставлении убежища со стороны граждан Молдовы и Грузии. Также высоким остается приток нерегулярных мигрантов с Украины. Все три страны должны незамедлительно принять меры для решения проблем, связанных с нерегулярными мигрантами", - сказал Аврамопулос журналистам в Брюсселе.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Ответ из Берлина: отменит ли ЕС "безвиз" для Молдовы после выборов 2019 года

Свои заявления представитель Еврокомиссии (ЕК) сделал на пресс-конференции в рамках представления доклада ЕК по выполнению требований к безвизовому режиму для стран Западных Балкан и стран-участниц "Восточного партнерства".

Под "нерегулярной миграцией" Европейская комиссия понимает незаконный въезд, пребывание или работу в странах-членах ЕС. Отметим, что согласно новому механизму, который предусматривает, в том числе, и приостановление визовой либерализации, Еврокомиссия также готовит ежегодный отчет о выполнении условий "безвиза" Молдовой, Украиной, Грузией, Македонией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией.

Анжела Колацки
© Sputnik / Miroslav Rotari
Колацки: отменят ли молдаванам "безвиз"

По словам еврокомиссара, страны, находящиеся под мониторингом, предпринимают действия для соблюдения условий безвизового режима. "Однако действия, в ряде случаев незамедлительные, необходимы в нескольких странах, чтобы визовая либерализация была продолжена", - сообщают украинские СМИ.

Аврамопулос заявил, что все восемь стран должны принять меры по предотвращения незаконной миграции.

Отчет Еврокомиссии, опубликованный в среду, 19 декабря, развивает рекомендации ЕК относительно визовой либерализации в отношении указанных стран, представленных в декабре 2017 года.

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Теги:
ЕС, безвизовый режим
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