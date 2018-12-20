Пусть потом не пищат: Путин рассказал о военном паритете России

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Россия не стремится к преимуществу в военной области, а добивается паритета в этой сфере на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: США используют "ковбойский" подход

Большую пресс-конференцию в режиме онлайн транслирует Sputnik Молдова.

Отвечая на вопрос о возможной ядерной угрозе в мире, президент России отметил, что тенденция недооценки этой ситуации нарастает, но Москва не стремится к военному превосходству.

"Есть опасности сегодняшнего дня. Первая — развал международной системы сдерживания вооружений. После выхода США из договора, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем ПРО ", - ответил Путин.

Он пояснил, что Россия стремится сохранить баланс сил.

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, мы стремимся сохранить баланс", — сказал Путин.