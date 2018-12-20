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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

Пусть потом не пищат: Путин рассказал о военном паритете России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (7)
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Президент России рассказал об опасностях сегодняшнего дня, которые касаются военной сферы.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Россия не стремится к преимуществу в военной области, а добивается паритета в этой сфере на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ
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Большую пресс-конференцию в режиме онлайн транслирует Sputnik Молдова.

Отвечая на вопрос о возможной ядерной угрозе в мире, президент России отметил, что тенденция недооценки этой ситуации нарастает, но Москва не стремится к военному превосходству.

"Есть опасности сегодняшнего дня. Первая — развал международной системы сдерживания вооружений. После выхода США из договора, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем ПРО ", - ответил Путин.

Он пояснил, что Россия стремится сохранить баланс сил.

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, мы стремимся сохранить баланс", — сказал Путин.

Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (7)

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