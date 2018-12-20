Путин: провокация в Черном море была рассчитана на обострение конфликта

Президент России отметил, что в настоящее время идет разбирательство по делу украинских моряков, а провокация перед выборами не удалась.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Конфликт с украинскими моряками в Керченском проливе Владимир Путин расценил, как провокацию Киева, которая была рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов. Об этом президент России заявил в четверг в ходе итоговой пресс-конференции.

"Эта провокация рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов. Украинских военных в Керченский пролив киевские власти послали, рассчитывая, что те погибнут, но, слава богу, не получилось", – отметил Путин.

Президент России отметил, что в настоящее время идет разбирательство по делу украинских моряков.

Три украинских корабля в ноябре нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских властей. Судна были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы.