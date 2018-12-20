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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин: из-за санкций Запад потерял российский рынок

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (9)
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Российские власти защищают народ "аккуратно, без всякого хамства, спокойно, сдержанно" и будут двигаться в том же направлении, заявил Путин.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. В санкциях против России из-за истории вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нет никакой логики, это политический русофобский подход по сдерживанию РФ. Об этом заявил в четверг Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции.

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"Это политизированный русофобский подход. Это только повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали, для меня это очевидно", — сказал Путин, отвечая на вопрос на большой пресс-конференции. 

Российский лидер подчеркнул, "что Скрипаль не погиб, однако против России были введены санкции".

"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет, так или иначе, под какими-то ограничениями", - сказал президент, добавив, что сильного влияния последние санкции на российскую экономику не оказывают.

"Спад роста, который был в 2015 году, лишь на треть, по оценкам американского Минфина, был следствием санкций. Но я уверен, что там и трети нет на самом деле", - отметил Путин. 

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Из-за санкций Запад потерял российский рынок, и для них это существенно – упало количество рабочих мест. В России безработица 4,8%, а в ЕС, в Испании, например, 15%, отметил российский президент.

"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой (России - прим. ред.) больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться, 160 миллионов у нас проживают", – подчеркнул он.

Путин добавил, что российские власти защищают народ "аккуратно, без всякого хамства, спокойно, сдержанно" и будут двигаться в том же направлении.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Большую пресс-конференцию в режиме онлайн транслирует Sputnik Молдова.

Тема:
Владимир Путин подвел итоги 2018 года (9)

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Теги:
санкции, Скрипаль, пресс-конференция, Путин
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