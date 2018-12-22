Молдова хочет уважения от России - спикер Канду

Кишинев рассчитывает на практичное сотрудничество с Москвой, которое будет основано не только на политическом интересе, заявил председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Молдова хочет практичного сотрудничества с Россией, заявил председатель парламента Андриан Канду.

"Мы не хотим конфронтации с Россией, единственное, о чем мы просим — это уважение к нашей стране и нашему достоинству. Мы хотим практичного сотрудничества, которое будет основано не только на политическом интересе", - заявил Канду.

Ранее президент Игорь Додон говорил, что последние два года сотрудничество с Россией сводится к контактам на уровне президентов, а общение между правительствами и парламентами практически отсутствует.

Додон: необходимо равноценное партнерство Молдовы и с Востоком, и с Западом>>>

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.