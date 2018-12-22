Беженцы в Европе: наведет ли Румыния порядок в этом вопросе

Премьеры Греции и Болгарии призвали ЕС определиться с политикой в отношении мигрантов.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Евросоюз должен четче определить политику в отношении мигрантов и правила предоставления им убежища, считают премьер Греции Алексис Ципрас и его болгарский коллега Бойко Борисов.

Политики возлагают большие надежды на председательство Румынии в ЕС в 2019 году.

Оленченко: миграция в Европу сейчас стала доходным бизнесом>>>

"Мы разговаривали о системе предоставления убежища в Евросоюзе. Австрийское председательство в ЕС ни на шаг не подвинуло этот вопрос вперед. Во время румынского председательства мы проложим путь для решения этого вопроса. Это не правильно, что первая страна, которая принимает людей, несет на себе всю нагрузку", - заявил Ципрас.

Румыния в январе 2019 года впервые станет страной, председательствующей в ЕС, сменив на этом посту Австрию.

"Мы должны придерживаться и принципа солидарности, но и разделить между собой тех, кто запрашивает убежища", - отметил глава греческого правительства, которого цитирует РИА Новости.

Наряду с Ципрасом по теме миграционного кризиса высказался премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

© Sputnik / Владимир Трефилов Зорин: миграция — важный фактор регулирования межнациональных отношений

"Если есть что-то, что может "утопить" западные Балканы, то это миграционные процессы. Мои коллеги из Румынии и Греции признают: Болгария достигла прогресса, когда речь идет о миграции, но мы должны держаться вместе, чтобы быть успешными", - отметил глава болгарского кабмина.

"За время австрийского председательства ЕС прогресс в этом отношении не был значительным настолько, насколько я надеялся. Будем рассчитывать на румынское председательство, чтобы это осуществить, эта тема должна остаться в повестке ЕС", - подчеркнул глава правительства Болгарии.

В субботу в столице Сербии прошла четырехсторонняя встреча премьеров Румынии Виорики Дэнчилэ, Греции Алексиса Ципраса, Болгарии Бойко Борисова и сербского президента Александра Вучича. Миграционный кризис стал одной из важнейших тем разговора.

Читайте также: