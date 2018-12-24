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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян прокомментировала публикации списка журналистов Sputnik в Times

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Политика
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Лондон не останавливается перед вмешательством в частную жизнь журналистов.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. "С наступающим новым 1933 годом" поздравила Великобританию главный редактор информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян после публикации в газете Times "проскрипционного списка" российских журналистов.

Накануне британское издание опубликовало список из восьми сотрудников британского бюро Sputnik, разместив их фотографии и обвинив в "информационной войне" против Лондона. Кроме того, в статье содержится призыв к правительству отобрать активы журналистов агентства, передает РИА Новости.

"Таймс" публикует поименный список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о "кремлевских марионетках". С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френдз", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

​Напомним, что в 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, и среди его первых указов был декрет "О защите германского народа", который легализовал репрессии правительства против оппозиционной прессы и учредил контроль над политическими мероприятиями. Вслед за опубликованием декрета в Германии началась "охота на ведьм", шельмование и аресты "врагов государства".

Публикация личных данных журналистов угрожает их безопасности

Практика публикации в средствах массовой информации личных данных, фотографий и адресов неугодных лиц с обвинениями в антигосударственных действиях в современную эпоху возродил известный украинский сайт "Миротворец", который выкладывал в сеть личные данные неугодных украинских, российских и западных журналистов, включая их адреса и телефоны.

В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в данном решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".

Как в Великобритании ведут операции против неугодных СМИ

Как утверждает Times, в Британии растут подозрения, что "Кремль спонсировал кибератаку" на Институт государственного управления (Institute for Statecraft, IFS), созданный для информационного противодействия России. Институт финансируется Министерством иностранных дел Великобритании, с 2017 года на его деятельность в виде грантов выделено более 2,2 миллиона фунтов стерлингов (более 190 миллионов рублей).

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Ofcom расправляется с неугодными СМИ - Симоньян

В минувшую пятницу в интернете появился отчет IFS, согласно которому один из сотрудников института подготовил восемь жалоб на телеканал RT британскому медиарегулятору Ofcom.

Одним из проектов IFS является Integrity Initiative: в ноябре хакеры Anonymous опубликовали его документы, из которых следует, что Лондон использовал этот проект для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против Москвы.

Наиболее явный пример — операция Moncloa: в Британии решили помешать назначению Педро Баньоса на пост директора управления по внутренней безопасности Испании. Из документов, добытых хакерами, следует, что испанский кластер организации провел кампанию в местных СМИ с целью представить Баньоса сторонником России.

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