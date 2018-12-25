Путин и Лукашенко провели переговоры: прогресс по всем вопросам

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле продлились около четырех часов.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Двусторонняя встреча лидеров России и Белоруссии прошла днем во вторник. Затем последовали переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Общение лидеров продолжилось на рабочем предновогоднем обеде, куда Путин пригласил Лукашенко, пишет РИА Новости в обзоре.

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Российский лидер в ходе переговоров прервался на телефонный разговор — он поговорил с 15-летним Арсланом Каипкуловым, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — Ил-96-300. Это желание ребенка президент исполнил в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной", как и мечты еще нескольких тяжело больных ребят.

Налоговый маневр

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, какие темы обсудили лидеры государств.

По его словам, Путин и Лукашенко обсудили изменения, которые будут происходить в российском налоговом законодательстве и совместные планы по изменениям налогообложения.

"Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям", — сказал Силуанов.

Создание рабочей группы © Sputnik / Алексей Никольский Путин рассказал о достигнутых договоренностях на заседании ВЕЭС

Он добавил, что для поиска решений проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства.

"Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", — сказал министр.

Стороны также обсудили цены на газ. По словам Силуанова, по этому вопросу необходимо выработать предложения.

Путин и Лукашенко до Нового года еще раз победедуют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года.

Во вторник президенты двух стран около четырех часов вели переговоры в Кремле. Белорусская сторона еще в преддверии встречи заявила о важности обсуждения ситуации, связанной с налоговым маневром.

"Договорились о встрече до Нового года", — сказал Песков.

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Ранее государственное телевидение Белоруссии сообщило, что лидеры государств договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".

В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

Минск и Москва сблизили позиции по всем вопросам

Белоруссия и Россия сблизили позиции по всем вопросам по итогам встречи президентов, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными… Как итог позиции сближены по всем вопросам", — цитирует агентство Белта слова Эйсмонт.

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Она отметила, что во время встречи президенты обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня.

"Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент (на встрече президентов — ред.) был отмечен рост товарооборота", — пояснила пресс-секретарь.

Она добавила, что "среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок".

Кроме того, "президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию".