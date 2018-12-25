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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко

Путин и Лукашенко провели переговоры: прогресс по всем вопросам

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле продлились около четырех часов.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Двусторонняя встреча лидеров России и Белоруссии прошла днем во вторник. Затем последовали переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Общение лидеров продолжилось на рабочем предновогоднем обеде, куда Путин пригласил Лукашенко, пишет РИА Новости в обзоре. 

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Российский лидер в ходе переговоров прервался на телефонный разговор — он поговорил с 15-летним Арсланом Каипкуловым, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — Ил-96-300. Это желание ребенка президент исполнил в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной", как и мечты еще нескольких тяжело больных ребят.

Налоговый маневр

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, какие темы обсудили лидеры государств.

По его словам, Путин и Лукашенко обсудили изменения, которые будут происходить в российском налоговом законодательстве и совместные планы по изменениям налогообложения.

"Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям", — сказал Силуанов.

Создание рабочей группы
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Он добавил, что для поиска решений проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства. 

"Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", — сказал министр.

Стороны также обсудили цены на газ. По словам Силуанова, по этому вопросу необходимо выработать предложения.

Путин и Лукашенко до Нового года еще раз победедуют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года.

Во вторник президенты двух стран около четырех часов вели переговоры в Кремле. Белорусская сторона еще в преддверии встречи заявила о важности обсуждения ситуации, связанной с налоговым маневром.

"Договорились о встрече до Нового года", — сказал Песков. 

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Ранее государственное телевидение Белоруссии сообщило, что лидеры государств договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".

В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

Минск и Москва сблизили позиции по всем вопросам

Белоруссия и Россия сблизили позиции по всем вопросам по итогам встречи президентов, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными… Как итог позиции сближены по всем вопросам", — цитирует агентство Белта слова Эйсмонт. 

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Она отметила, что во время встречи президенты обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня.

"Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент (на встрече президентов — ред.) был отмечен рост товарооборота", — пояснила пресс-секретарь.

Она добавила, что "среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок".

Кроме того, "президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию".

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