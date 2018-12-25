Путин и Лукашенко провели переговоры: прогресс по всем вопросам

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Двусторонняя встреча лидеров России и Белоруссии прошла днем во вторник. Затем последовали переговоры в расширенном составе с участием делегаций. Общение лидеров продолжилось на рабочем предновогоднем обеде, куда Путин пригласил Лукашенко, пишет РИА Новости в обзоре.
Российский лидер в ходе переговоров прервался на телефонный разговор — он поговорил с 15-летним Арсланом Каипкуловым, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — Ил-96-300. Это желание ребенка президент исполнил в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной", как и мечты еще нескольких тяжело больных ребят.
Налоговый маневр
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, какие темы обсудили лидеры государств.
По его словам, Путин и Лукашенко обсудили изменения, которые будут происходить в российском налоговом законодательстве и совместные планы по изменениям налогообложения.
"Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям", — сказал Силуанов.
Создание рабочей группы
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Sputnik / Алексей Никольский
Он добавил, что для поиска решений проблемных вопросов создадут рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства.
"Эта рабочая группа будет готовить предложения по дальнейшей интеграции и решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран", — сказал министр.
Стороны также обсудили цены на газ. По словам Силуанова, по этому вопросу необходимо выработать предложения.
Путин и Лукашенко до Нового года еще раз победедуют
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще раз встретиться до Нового года.
Во вторник президенты двух стран около четырех часов вели переговоры в Кремле. Белорусская сторона еще в преддверии встречи заявила о важности обсуждения ситуации, связанной с налоговым маневром.
"Договорились о встрече до Нового года", — сказал Песков.
Ранее государственное телевидение Белоруссии сообщило, что лидеры государств договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".
В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.
Минск и Москва сблизили позиции по всем вопросам
Белоруссия и Россия сблизили позиции по всем вопросам по итогам встречи президентов, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными… Как итог позиции сближены по всем вопросам", — цитирует агентство Белта слова Эйсмонт.
Она отметила, что во время встречи президенты обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня.
"Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент (на встрече президентов — ред.) был отмечен рост товарооборота", — пояснила пресс-секретарь.
Она добавила, что "среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок".
Кроме того, "президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию".