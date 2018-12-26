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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

На Украине больше не действует военное положение

© Sputnik / Stringer
Политика
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Президент Украины заявил, что не просит продлить военное положение в ряде областей этой страны.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В среду днем завершилось действие военного положения, введенного в десяти областях Украины в конце ноября после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО, сообщает РИА Новости.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

"Ровно в 14 часов прекратилось военное положение. Это мое принципиальное решение, оно обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал глава украинского государства. 

Сотрудник пограничной службы Украины
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Порошенко заявил, что поручил Минобороны, генштабу и МИД проинформировать общество о том, что было сделано в рамках введения военного положения, в частности, в части усиления обороноспособности.

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позже суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Мнение российской стороны 
Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Путин: провокация в Черном море была рассчитана на обострение конфликта

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Киев нарушил ключевые положения международного права. Министр отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Теги:
Петр Порошенко, военное положение, Украина
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