Лондон играет все грязнее: Захарова отреагировала на информацию о жалобе BBC

Обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало, сообщила официальный представитель российского МИД.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. МИД России не получал каких-либо жалоб от телеканала BBC, сообщила на своей странице в социальных сетях официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"Никаких обращений с жалобами от BBC на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от BBC не обращался", — написала она.

Захарова также отметила, что обычно, когда представителям BBC что-то необходимо, они звонят ей напрямую.

"В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в The Times списки Sputnik? Лондон играет всё грязнее", — заключила она.

В BBC ранее заявили, что направили в МИД России жалобу после публикации личных данных сотрудников своей московской редакции. При этом на публикацию в британской Times имен журналистов бюро Sputnik BBC не реагировала.

В четверг ряд российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро Би-би-си. В частности, ссылку на их список, выложенный на ресурсе pikabu.ru, опубликовал телеканал "Дождь" на своем официальном сайте. Корпорация заявила, что разочарована публикацией.

Захарова отметила, что эта информация не секретная и доступна в соцсетях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает публикации личных данных журналистов Sputnik в британских медиа, это беспрецедентно и не соответствует цивилизованным нормам, а к ответным действиям ряда российских СМИ в Кремле относятся в свете этого с пониманием.