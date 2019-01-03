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Флаги Евросоюза

Председательство в ЕС перешло Румынии: как на это отреагировали в Молдове

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Планы Бухареста, надежды официального Кишинева и реальное положение Молдовы в отношениях с Евросоюзом: что ждет нашу республику в ближайшие полгода председательства Румынии в Совете ЕС.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Председательство в ЕС впервые перешло Румынии. В ближайшие полгода нашей стране-соседке предстоит "рулить" этим объединением в переломный для Евросоюза период – Brexit и смена состава Европарламента. Официальный Кишинев ждет от Бухареста поддержки, в том числе, по вопросу дискуссий о четкой перспективе членства Молдовы в Евросоюзе. Могут ли в Европе приступить к обсуждению этого вопроса, читайте в обзоре Sputnik.

Приоритеты Румынии

В начале прошлого года председательство в ЕС обеспечивала Болгария, для которой это также был первый опыт. Еврокомиссия оценила эту работу в целом как успешную. После Софии эстафета перешла Вене, а теперь - Бухаресту.

"Роль председателя в Совете ЕС предполагает беспристрастное и профессиональное управление вопросами, находящимися в повестке, - от простых до самых сложных", - сказала румынский премьер Виорика Дэнчилэ.

По ее словам, эти темы касаются жизни каждого жителя ЕС. Среди них, как отметила политик, - определение бюджета ЕС, функционирование единого европейского рынка и конкурентоспособность производства, а также развитие IT в промышленном секторе, социальные права, повестка внутренней безопасности, борьба с терроризмом, вопросы миграции и многое другое.

Brexit
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Что подразумевает председательство в ЕС

Страна-председатель отвечает за работу Совета ЕС в сфере законодательства, за обеспечение последовательности повестки дня, сотрудничество между государствами-членами. Сейчас Румынии предстоит планировать и вести заседания Совета и его подготовительных органов (за исключением совета по иностранным делам), в состав которых входят постоянные комитеты, рабочие группы и прочие структуры.

Председатель также организует различные официальные и неофициальные заседания в Брюсселе и в своей стране. Страна представляет Совет в отношениях с другими институтами ЕС, в частности с Еврокомиссией и Европарламентом. В этом случае роль председателя заключается в достижении компромиссов по законодательным документам.

Реакция Кишинева

В правительстве Молдовы отметили, что румынское председательство - уникальная возможность улучшить отношения между Евросоюзом и нашей республикой, начиная с усиления политического диалога и поддержки процесса реформ и заканчивая ускорением реализации проектов в сфере энергетики и инфраструктурных проектов. Такого мнения придерживается молдавский вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ.

"Надеемся не в последнюю очередь на поддержку Бухареста для организации более широких дискуссий в ЕС о необходимости предоставления Кишиневу четкой перспективы членства в Евросоюзе", - отметил Лянкэ.

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Никаких разговоров о вступлении Молдовы в ЕС в ближайшие шесть месяцев быть не может, считает декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.

"Председательствует Румыния всего полгода. В принципе повестка дня почти утверждена. Председательствующая сторона не может придумывать свой собственный план вопросов", - заявил эксперт в комментарии Sputnik.

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Молдове неоднократно не просто намекали, а прямо говорили, что в ближайшие несколько лет вопрос о членстве в ЕС стоять не будет. При этом такое табу распространяется не только на нашу страну, но и на других желающих вступить в этот "элитарный клуб". Во-первых, сейчас много проблем в самом Евросоюзе. А, во-вторых, как отметил Мидриган, страны, которые претендуют на членство, – Молдова, Украина и ряд других, – еще очень далеки от тех требований, которые выдвигаются перед каждым государством. Речь идет о демократических процессах, свободе прессы, юстиции и других аспектах.

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"Нам неоднократно давали понять: "Ребята, еще не время. Поработайте". Было и так, что Кишинев предлагал подать заявку на вступление в ЕС, но и она оказалась не нужна: "Зачем вы будете подавать, а мы вам откажем? Будет некрасиво", - сказал эксперт.

По его словам, официальный Кишинев должен сконцентрироваться на выполнении тех задач, на которых настаивает ЕС. "Ведь и финансирование приостановлено из-за того, что мы не хотим слушать, а только на что-то рассчитываем, но не делаем. Были и рекомендации Венецианской комиссии, но их тоже не услышали... Поэтому как они могут нас принять?", - отметил Мидриган.

Эксперт отметил, что молдавским властям нужно работать так, чтобы не республика стремилась попасть в ЕС, а нашу страну пригласили присоединиться к этому объединению.

Какие вопросы будут обсуждать в ЕС

Впрочем, как считает собеседник, председательствующая Румыния может заострить внимание на некоторых вопросах.

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К примеру, на региональной безопасности, миграции или на чем-то еще, что может каким-то образом коснуться Молдовы.

"По большому счету председательствующая сторона – больше организатор, она не составляет повестку дня. Потому что есть важные европейские вопросы, которые ЕС необходимо решать", - добавил Мидриган.

Это и Brexit, и смена состава Европарламента, и проблемы с бюджетами Италии, Польши, и феномен продолжающейся незаконной миграции, и экономические вопросы – обсуждение свободной торговли с США, Китаем.

"Вопрос по Молдове не окажется среди важных тем, которые будут обсуждаться Евросоюзом", - заключил Мидриган.

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