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Клаус Йоханнис

Йоханнис намерен повторно баллотироваться на пост президента Румынии

© Photo: Președintele României
Политика
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Румынский президент рассказал о своих планах на 2019 год, в конце которого в этой стране должны пройти новые выборы главы государства.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. Об этом он заявил, рассказывая в пятницу об основных целях на 2019 год, пишет румынская пресса.

"В конце года у нас пройдут президентские выборы. Повторяю, что вступлю в борьбу за новый мандат президента", — сказал Йоханнис. 

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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Глава румынского государства также отметил, что в 2019 году цели Румынии – это углубленная евроинтеграция, консолидация в рамках НАТО, возможные переговоры на "восточном фланге".

"Одна из главных целей для меня – укрепление правового государства, то есть продолжение борьбы с коррупцией", - добавил Йоханнис.

Йоханнис стал президентом Румынии в 2014 году. Срок полномочий главы румынского государства - пять лет.

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