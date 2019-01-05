В сети опубликован план Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдове

В обширном пакете документов идет речь о возможном влиянии на исход парламентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Хакеры из сетевой группировки Anonymous опубликовали в интернете новую партию документов британского госпроекта Integrity Initative, в которых говорится о планах по распространению антироссийской повестки в Молдове, сообщает РИА Новости.

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах.

В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию, и признается, как раз в документе по Молдове, существование в ЕС отдела дезинформации.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Хакеры опубликовали новые документы антироссийского проекта из Британии

Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России. Среди документов - доклады о работе RT и счета на оплату, выставленные за такую работу для Intergity Initiative через несколько дней после её передачи заказчику.

Один из документов представляет собой таблицу с подробным перечнем запланированных мероприятий, их целями, задачами и ожидаемыми результатами (правда, без указания дат).

В первом пункте указаны так называемые кластеры, которые будут заниматься информационным противодействием России.

Стал известен план по манипулированию общественным мнением в Молдове

Подобные структуры, как следует из публикации Anonymous, уже созданы в таких странах как Испания, Франция, Германия, Греция, Нидерланды, Литва, Норвегия, Сербия и Италия. Новые кластеры планируется открыть (или они уже открыты) в Армении, Молдове, Грузии, Швеции, Черногории, Мальте, США, Канаде, Эстонии, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии, Португалии, Швейцарии, Латвии. На Украине и в Иордании действуют некие "исследовательские кластеры".

В одном из документов обозначены основные приоритеты для региональных подразделений проекта и британских сотрудников по Молдове, в частности по форматам освещения событий в стране. В частности, предлагается распространять мнение, что внутренняя ситуация в Молдове "используется для создания российского и русскоязычного влияния в странах ЕС".

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Еще один документ представляет собой план по помощи молдавскому телеканалу TV8, который - как поясняется в тексте - работает при поддержке зарубежных посольств, чтобы помочь ему расширить русскоязычную аудиторию.

Авторы документа отмечают, что поддерживая такие виды деятельности перед парламентскими выборами в феврале 2019 года, "TV8 усилит свою роль в качестве значимой платформы независимых голосов в Молдове".

Среди опубликованных документов также есть план наблюдения за будущими парламентскими выборами в нашей стране.

Как анонимные хакеры "вскрыли" Integrity Initative

В ноябре 2018 года хакеры впервые опубликовали документы о деятельности проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.