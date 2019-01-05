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Хакер за компьютером

Хакеры вскрыли планы Integrity Initiative по созданию "сети влияния" в США

© Fotolia / Peterzayda
Политика
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Скандал набирает обороты: опубликованные документы говорят о планах по скрытому информационному воздействию на общественное мнение и политиков в Соединенных Штатах.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Поддерживаемый властями Великобритании проект Integrity Initiative, направленный на информационное противодействие России, создает сеть филиалов в бывших республиках СССР и европейских странах, а также предлагает британскому правительству создать филиалы в американских городах, следует из документов, обнародованных хакерами из Anonymous, передает РИА Новости.

Хакер
© Sputnik / Вадим Анцупов
В сети опубликован план Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдове

В ноябре хакеры из Anonymous впервые опубликовали документы о деятельности проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Британские власти тогда с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.

Недавно на сайте cyberguerrilla.org от лица группы Anonymous были опубликованы новые документы, которые, как утверждают авторы публикации, тоже имеют отношение к проекту Integrity Initiative.

Сеть информационного воздействия раскидывают по всему миру

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах. В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию. Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России.

Работа за персональным компьютером, архивное фото.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Хакеры опубликовали новые документы антироссийского проекта из Британии

Один из документов представляет собой таблицу с подробным перечнем запланированных мероприятий, их целями, задачами и ожидаемыми результатами. В документах говорится о так называемых кластерах, которые будут заниматься информационным противодействием России. Подобные структуры, как следует из публикации Anonymous, уже созданы в таких странах как Испания, Франция, Германия, Греция, Нидерланды, Литва, Норвегия, Сербия и Италия. Новые кластеры планируется открыть (или они уже открыты) в Армении, Молдове, Грузии, Швеции, Черногории, Мальте, США, Канаде, Эстонии, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии, Португалии, Швейцарии, Латвии. На Украине и в Иордании действуют некие "исследовательские кластеры".

Integrity Initiative внедрила своих агентов даже в США

Еще один опубликованный хакерами документ представляет своего рода набор предложений о развитии проекта Integrity Initiative в США. Документ не имеет адресата и подписи, но содержит цели проекта, которые, в общем, сводятся к тому же информационному противодействию.

Характерно, что авторы проекта намерены не просто информировать американцев о "злонамеренной деятельности России", но и бороться с "игнорированием, терпимостью или симпатией к деятельности России".

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В документе отмечается, что проект Integrity Initiative уже сотрудничает с такими исследовательскими центрами и структурами в Вашингтоне как Центр анализа европейской политики (CEPA), Административная конференция США (ACUS), Центр военно-морского анализа (CAN), а также со специалистами Центра глобального взаимодействия госдепартамента США.

Авторы предлагают создавать филиалы проекта в "ключевых городах" США, где, как утверждается, есть большая потребность в информации, которую может предоставить Integrity Initiative.

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Теги:
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