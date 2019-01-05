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Хакеры разоблачили слежку Integrity Initiative за работой Sputnik и RT

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Западные медиасети теряют доверие у людей, а российские зарабатывают мощную поддержку, и это недопустимо, говорится в опубликованных документах.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Среди новой порции разоблачительных документов о деятельности правительственного проекта Integrity Initiative, опубликованных хакерами из группировки Anonymous, содержатся и документы о слежке организации за работой журналистов Sputnik и RT.

Речь идет, в частности, об аналитических докладах относительно работы российских медиаструктур и счетах, выставленные агентами за проделанную работу, сообщает РИА Новости.

Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".

Всего в новой партии документов два доклада о деятельности RT. Один, составителем которых указан все тот же Джассар аль-Тахат, представляет собой анализ работы RT на Ближнем Востоке, составленный в апреле 2018 года.

Хакер за компьютером
© Fotolia / Peterzayda
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Второй, без указания имени автора, исследует принципы распространения новостей в социальных сетях, констатирует успехи RT и Sputnik на этих платформах.

Первый доклад датирован 9 апреля, второй без даты, а счета маркированы 15, 18 и 21 апреля.

"Планы по противодействию RT" и "Причины, по которым они противодействуют RT" — так называют эти отчеты сами хакеры.

Высокая степень доверия, которой не обладают западные ресурсы

Согласно одному из докладов, на Ближнем Востоке "RT воспринимается сейчас как наиболее достоверный источник информации, отвечающий вектору развития региона, особенно из-за того, что местные интеллектуалы жили в условиях доминирования западного нарратива, а "их главное желание теперь — увидеть другую сторону". Автор доклада также признает, что у RT такая степень доверия, которой западные ресурсы не обладают.

Отмечается, что RT пользуется на Ближнем Востоке репутацией ресурса, "дающего новую перспективу, сложную и продвинутую, которая позволяет людям понимать новые тренды, которых другие вещатели не объясняют".

"Сирия дала ясный пример. До прихода русских в Сирию новости были наполнены западной картинкой, и люди начали спрашивать, что происходит на самом деле. Когда пришли русские, они… в итоге стали сообщать, что происходит на земле", — написал автор.

"Общие симпатии на стороне русских"

Второй доклад констатирует успехи RT и Sputnik в социальных сетях, особенно на фоне недоверия к западным информационным ресурсам среди самой западной аудитории.

Например, после того как был сбит российский Су-24 в 2015 году, "RT и Sputnik стали выпускать статьи, продвигающие российскую позицию", и зарабатывать мощную поддержку. При этом статья RT на Reddit собрала 11 тысяч комментариев, в то время как оказавшийся на втором месте CNN — только 2,2 тысячи.

"Общие симпатии в социальных сетях были на стороне русских", — пишет автор.

Хакер
© Sputnik / Вадим Анцупов
В сети опубликован план Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдове

Другой пример успешной работы RT, который приводит составитель доклада, — освещение терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года, когда первая статья появилась на RT уже через десять минут после атаки и собрала 21 тысячу комментариев, в то время как ближайший соперник — Би-би-си — опубликовала свой материал через полчаса и набрала лишь две тысячи комментариев.

"Многие пользователи уверены, что RT готова обсуждать происшествия, о которых западные СМИ молчат", — пишет автор.

Скандал с Integrity Initiative

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям".

В ноябре хакеры из Anonymous заявили, что Великобритания могла использовать Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством.В числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков — сподвижник Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что единственная задача Integrity Initiative, — "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".

По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.

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