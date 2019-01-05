Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Французская полиция применила слезоточивый газ против нарушавших общественный порядок участников акции протеста «желтых жилетов», передаёт корреспондент РИА Новости.

Стычка демонстрантов с правоохранительными органами произошла около здания префектуры полиции, располагающейся вблизи моста Нотр-Дам. Когда часть колонны демонстрантов уже пересекла мост, немногочисленная группа людей начала провоцировать полицейских. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Шествие стартовало от здания парижской мэрии около 14.00 (16.00 мск). Демонстранты прошли Собор Парижской Богоматери, двигаясь по направлению к Национальному собранию (нижняя палата парламента) Франции. Набережная Гран Огюстен полностью заполнена людьми. В акции принимают участие гораздо большее число протестующих, чем в предыдущие две недели.

Прямую трансляцию из Парижа ведет Sputnik France.

Протестные акции в субботу проходят и в других французских городах, в том числе в Руане, Марселе.

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон под давлением общественности отказался от ряда мер, в частности, согласился заморозить цены на топливо, правительству не удалось остановить выступления "жёлтых жилетов".

Франция в гневе — демонстранты требуют отмены непопулярных реформ

В субботу, 5 января, активисты "жёлтых жилетов" в восьмой раз вышли на улицы. Протестующие намерены представить открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Демонстранты убеждены, что национальные дебаты, в рамках которых правительство предлагает обсуждать реформы, не приведут к реальным переменам.

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Между тем, власти Франции считают, что "жёлтые жилеты" вступили в политическую борьбу. Официальный представитель кабмина Франции Бенжамен Гриво назвал протестующих "экстремистами".

В социальной сети Facebook создано множество групп, посвящённых сбору манифестантов. В них состоят тысячи граждан республики.

Планы наступления "желтых жилетов" — как они будут действовать в эту субботу

В полиции заявили, что 5 января в Париже санкционированы две акции. Первую из них возглавил Эрик Друэ — один из лидеров "жёлтых жилетов", которого на этой неделе задерживали во время несогласованной манифестации. Демонстрация начнётся на Елисейских Полях, а затем участники маршем пройдут ко дворцу Броньяр, где ранее располагалась биржа, во II округе города, сообщает RT.

Вторая группа "жёлтых жилетов" собралась возле ратуши Отель-де-Виль, где размещаются муниципальные учреждения Парижа. Здесь ещё один лидер протестного движения Присцилла Лудоски зачитает открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. После этого активисты направятся в сторону здания Национального собрания.

Отметим, что документ появился в открытом доступе ещё в четверг, 3 января. Его разместили в сообществе La France en colère ("Франция в гневе") в Facebook.

"Гнев превратится в ненависть, если вы — вы и ваши соратники — продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд", — отмечается в письме.