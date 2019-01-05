20:26 05 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:

Протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже - видео, фото

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Политика
Получить короткую ссылку
143 0 0

Париж охвачен беспорядками, на улицах вспыхивают стычки с полицией, горят баррикады.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Участники протестной акции «жёлтых жилетов» во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе, сообщает RT со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает телеканал, пожар был потушен пожарными на месте происшествия.

​​На бульваре Сен-Жермен протестующие подожгли баррикады. Пожарные тушат горящие машины и мотоциклы.

Также министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к ответственности и уважению закона, добавив, что в некоторых агломерациях Парижа наблюдались напряжённость и насилие.

В ответ манифестанты упрекают полицию в немотивированной жестокости по отношению к мирным демонстрантам и неспособности обуздать группы экстремистов и провокаторов. В социальных сетях публикуются многочисленные фото и видео пострадавших людей.

Ранее полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции "жёлтых жилетов" в Париже. Стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон под давлением общественности отказался от ряда мер, в частности, согласился заморозить цены на топливо, правительству не удалось остановить выступления "жёлтых жилетов".

По теме

"Желтые жилеты" вновь протестуют в Париже, требуя отставки Макрона
Растет число задержанных во время акций протеста в Париже
Стычки с полицией и аресты: против "желтых жилетов" применили водометы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые горячие снегурочки года растопят и арктические льды, и мужские сердца
Мурка и Hit The Road Jack
"Мурка" и "Hit The Road Jack": такие разные, но такие близкие - видео
Гороскоп 2019
Самый точный гороскоп на 2019 год

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться