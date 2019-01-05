Протестующие подожгли плавучий ресторан в Париже - видео, фото

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Участники протестной акции «жёлтых жилетов» во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе, сообщает RT со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает телеканал, пожар был потушен пожарными на месте происшествия.

​​На бульваре Сен-Жермен протестующие подожгли баррикады. Пожарные тушат горящие машины и мотоциклы.

Также министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал к ответственности и уважению закона, добавив, что в некоторых агломерациях Парижа наблюдались напряжённость и насилие.

В ответ манифестанты упрекают полицию в немотивированной жестокости по отношению к мирным демонстрантам и неспособности обуздать группы экстремистов и провокаторов. В социальных сетях публикуются многочисленные фото и видео пострадавших людей.

Ранее полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции "жёлтых жилетов" в Париже. Стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.

© Sputnik / Ирина Калашникова Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон под давлением общественности отказался от ряда мер, в частности, согласился заморозить цены на топливо, правительству не удалось остановить выступления "жёлтых жилетов".