В сенате США провалились санкции против России

Демократы заблокировали в сенате США закон о санкциях против России, Сирии и Ирана.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Сенат США не проголосовал по законопроекту, предусматривающему введение санкций за помощь правительству Сирии.

© Sputnik / Илья Питалев Путин: из-за санкций Запад потерял российский рынок

Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из 100 сенаторов. Демократы в сенате изначально заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на "открытие" федерального правительства. В итоге за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. После этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение, сообщает РИА Новости.

Ряд федеральных ведомств в США не работают или работают с ограничениями с 22 декабря из-за отсутствия бюджета: президент США Дональд Трамп требует, чтобы в документы включили 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против этого.

Санкции против Сирии, России, Ирана



Фактически законопроект предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит санкции против ближайших союзников Сирии – России и Ирана за военную и иную помощь правительству арабской республики. Санкции традиционно предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

© Sputnik / Григорий Сысоев Захарова: британцам не нужен повод, чтобы ужесточить санкции против России

В соответствии с документом под санкции подпадает "иностранное лицо, которое является военным подрядчиком, наемником или военизированным формированием, сознательно действующим в качестве военного на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

Кроме того, санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи – в статье 331 предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят такие действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям, а также если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а министерство финансов США сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и, в случае если это так, ввести против него санкции.

Сотрудничество с Израилем и Иорданией

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.

В частности, программы помощи Израилю продлеваются до октября 2023 года, а размер такой помощи ежегодно должен быть заложен не менее 3,3 миллиарда долларов. Президент США также получает разрешение на поставку Израилю высокоточного оружия.

Еще несколько статей документа касаются развития сотрудничества с Израилем в космической сфере, борьбе с незаконным использованием беспилотников, помощи развивающимся странам.

Читайте также: