Мнение "батьки": что заявил Лукашенко об отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что практически все проблемы в отношениях с Россией "решены в более или менее приемлемом варианте", пишет РИА Новости.

Как сообщается на официальном сайте президента Белоруссии, это прозвучало на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к развитию интеграционных направлений.

"Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера", — сказал белорусский лидер.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Туроператоры из Белоруссии намерены наладить контакты с коллегами из Молдовы

По словам Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным, что "эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне".

Встреча Филипа и Лукашенко: какие вопросы обсудили политики>>>

Президент Белоруссии также добавил, что остаются определенные проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс.

Но и это, по его мнению, "недостойные для обсуждения президентов" вопросы, которые можно решить "элементарно".

Есть несколько "но"...

Однако белорусский лидер отметил, что возможный отказ Москвы компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею союзника.

"Не надо считать, что это (отсутствие компенсации потерь от налогового маневра - ред.) катастрофа... Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", — цитирует белорусского президента его пресс-служба.

Лукашенко заверил, что для Белоруссии "не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов" и таким образом компенсировать ожидаемые в этом году потери от налогового маневра.

"По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси — под 80 миллиардов долларов. Что тут за проблема? Нет такой", — отметил он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что Москва не отвергает возможность компенсации Минску потерь.

"Более того, президент России предложил и в новом году (в 2019 году - ред.) продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп", — резюмировал Лукашенко.

Читайте также: