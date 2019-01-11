В ОБСЕ считают, что недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине недопустим

В ОБСЕ будут продолжать линию на регистрацию всех желающих наблюдать за выборами президента Украины.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в письме министру иностранных дел Украины Павлу Климкину назвала недопустимой его просьбу о недопуске наблюдателей из РФ на выборы на Украине. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

© Sputnik / Miroslav Rotari Названо политическое будущее Украины в 2019-м году

Ранее Климкин сообщил, что в письме директору БДИПЧ пригласил направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В нем он отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента.

"Глава БДИПЧ уже отреагировала своим письмом на письмо Климкина, сказала, что это недопустимая вещь и они будут продолжать линию на регистрацию всех желающих, тем более что официально БДИПЧ приглашал все государства-участники командировать своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без всяких ограничений", — сказал Лукашевич.

При этом, по его словам, "она дала понять, что в окончательном результате она не может быть на 100% уверена, и действующий председатель ОБСЕ тут же дал команду своим представителям связаться с украинской стороной".