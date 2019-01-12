Трамп надеется, что США и Россия восстановят хорошие отношения

Американский лидер уверен, что ладить с Россией - это хорошо, а не плохо.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Соединенным Штатам Америки и России однажды удастся восстановить хорошие отношения. Об этом в субботу написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я был гораздо жестче с Россией, чем (экс-президенты США – ред.) Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова" - сказано в сообщении.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

​На пресс-конференции по итогам 2018 года президент России Владимир Путин также выразил надежду на улучшение в будущем отношений РФ и США.

Российский лидер тогда также выразил готовность провести встречу с Трампом.