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Президент США Дональд Трамп

Шатдаун в США побил рекорд: Трамп назвал это гуманитарным кризисом

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Американский лидер считает, что "демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут".

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Шатдаун — временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета — побил в субботу исторический рекорд продолжительности, но конца ему не видно: администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния.

Президент США Дональд Трамп назвал шатдаун гуманитарным кризисом и призвал демократов вернуться в Вашингтон несмотря на выходные и проделать необходимую работу.

"Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работу над тем, чтобы положить конец шатдауну, и в то же время остановить ужасающий гуманитарный кризис на южной границе. Я жду вас в Белом доме", - написал он у себя в Twitter.

По его словам, "демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут".

​От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев "закрытием" не затронуты. Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать о стене и называют кризис "искусственным".

Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 — январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы длится уже 22-й день.

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