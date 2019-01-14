Объявлена повестка встречи Путин - Абэ

Российско-японская встреча в верхах состоится 22 января в Москве.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении.

Путин и Абэ также намерены обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня, сказано в сообщении.