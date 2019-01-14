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Владимир Путин и Синдзо Абэ

Объявлена повестка встречи Путин - Абэ

© Sputnik / Aleksey Druschinin
Политика
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Российско-японская встреча в верхах состоится 22 января в Москве.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января планируют обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между Москвой и Токио, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ.

Япония
CC0 / Pixabay / oadtz
Названа возможная дата заключения мирного соглашения между Японией и Россией

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении.

Путин и Абэ также намерены обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня, сказано в сообщении.

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Теги:
повестка, встреча, Синдзо Абэ, Владимир Путин
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