Депутат британского парламента отложила роды ради Brexit

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Депутат британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик заявила, что перенесет свои роды ради намеченного голосования по Brexit, сообщает РИА Новости.
"Врачи были предельно ясными, говоря о своих юридических и медицинских обязанностях. Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей", - заявила Сиддик.
Обычно парламентариям на позднем сроке беременности, также как и женщинам с маленькими детьми или больным, "находят пару" из оппозиционной партии, то есть человека, который тоже не может проголосовать.
Таким образом, отсутствие парламентария не отражается на результатах голосования. Однако, несмотря на это, Сиддик заявила, что не доверяет системе и примет участие в голосовании.
Во вторник парламенту предстоит проголосовать по соглашению с Евросоюзом. От этого голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против - более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.
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Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.
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