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Беременная женщина, архивное фото

Депутат британского парламента отложила роды ради Brexit

CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
Политика
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Тулип Сиддик перенесла кесарево сечение на два дня, несмотря свою непростую беременность: врачи советовали ей провести операцию на 37-й неделе, то есть - в понедельник или во вторник, но сама женщина попросила врачей перенести роды на четверг.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Депутат британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик заявила, что перенесет свои роды ради намеченного голосования по Brexit, сообщает РИА Новости.

"Врачи были предельно ясными, говоря о своих юридических и медицинских обязанностях. Это рискованная беременность, и я делаю это вопреки советам врачей", - заявила Сиддик.

Обычно парламентариям на позднем сроке беременности, также как и женщинам с маленькими детьми или больным, "находят пару" из оппозиционной партии, то есть человека, который тоже не может проголосовать.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Таким образом, отсутствие парламентария не отражается на результатах голосования. Однако, несмотря на это, Сиддик заявила, что не доверяет системе и примет участие в голосовании.

Во вторник парламенту предстоит проголосовать по соглашению с Евросоюзом. От этого голосования будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед. Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против - более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

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Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.

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Теги:
голосование, парламент, Brexit, беременность
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