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Президент Румынии Клаус Йоханнис

Йоханнис: без консенсуса вступление Румынии в Шенген невозможно

© AP Photo / Olivier Matthys
Политика
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Глава румынского государства отметил, что стране нужно добиться прогресса, чтобы вступить в Шенгенское пространство.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что присоединение к Шенгенской зоне невозможно без консенсуса внутри страны. По словам главы румынского государства, "все работают над этим проектом", пишет информагентство Mediafax.

"Все согласны, что место Румынии - в Шенгензоне. Больше всего уверены мы, потому что вступление туда Румынии улучшит безопасность в зоне. Но в то же время нам нужно добиться прогресса... Без консенсуса присоединение к Шенгену невозможно, и мы все работаем ради этого", - сказал Йоханнис на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором, который находится с визитом в Бухаресте.

Клаус Йоханнис
© Photo: Președintele României
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Пахор, в свою очередь, подчеркнул, что был членом Совета ЕС с 2008 по 2011 годы и помнит дебаты о критериях, которые Румыния должна выполнить для присоединения к Шенгену.

"Румыния выполнила условия, установленные ранее ЕС для других стран, которые в прошлом хотели вступить в Шенгенскую зону, но для Румынии были выдвинуты дополнительные условия. Словения считает, что все государства должны выполнять одни и те же критерии. Действительно хочу, чтобы Румыния стала частью Шенгенского пространства в этот шестимесячный срок", - заявил президент Словении.

В начале 2019 года председательство в Евросоюзе перешло к Румынии на шестимесячный срок. Страна-председатель отвечает за работу Совета ЕС в сфере законодательства, за обеспечение последовательности повестки дня, сотрудничество между государствами-членами.

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Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

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