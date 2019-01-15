Косачев: Россия не запрашивает в ПАСЕ полномочия для участия в зимней сессии

Также будет принято специальное заявление о ситуации вокруг участия РФ в работе ПАСЕ.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Совет Федерации на пленарном заседании 16 января даст свою оценку ситуации вокруг участия РФ в работе ПАСЕ, российская делегация не будет направлять документы для участия в зимней сессии ассамблеи, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Совет Федерации на завтрашнем планарном заседании рассмотрит заявление СФ "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сказал Косачев.

Он добавил, что российская делегация не собирается направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ.

"Не запрашиваем полномочия", - сказал сенатор.