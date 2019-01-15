Как вышло, что США больше не считают Румынию демократической страной

Вот оно как бывает, граждане. Радио "Свободная Европа" (РС/РСЕ) с 14 января возобновило вещание на Румынию: в Бухаресте вновь открылся офис и сайт этой американской медиакорпорации, которую финансирует Конгресс США.

Удивительным образом эта весть подается в Румынии как радостная, хотя спрашивается, чему радоваться-то?

С поздравлениями по случаю реанимации румынского филиала "Свободной Европы" выступил президент Румынии Клаус Йоханнис. "Чрезвычайно опасные тенденции, которые, как мы думали, погребены в мрачном прошлом, всплыли сегодня", — заявил Йоханнис.

"Я с радостью приветствую этот перезапуск, потому что радио "Свободная Европа" было глотком кислорода для наших СМИ", — сказал президент Румынии и добавил, что "До 1989 года вы на протяжении многих лет были одним из немногих драгоценных источников информации", которые руководство страны пыталось скрыть от румын. "Своими мнениями и отзывами вы способствовали распространению правды о том одиозном режиме, который действовал против людей", — торжественно заявил Йоханнис.

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На этом месте всякий здравомыслящий человек просто обязан испытать некоторое неудобство. Понимаете, снова открыв в Румынии офис РС/РСЕ, правительство Соединенных Штатов фактически на весь мир заявляет, что эта страна опять "несвободна" и нуждается в "демократизации", — впервые после свержения режима Чаушеску и расстрела "гения Карпат", без суда и следствия.

Радость румынского руководства по этому поводу выглядит, как бы это сказать, парадоксальной. Собственно, их сейчас коллективно с Чаушеску сравнили, если кто не понял.

Никто никогда не скрывал, что РС/РСЕ — это пропагандистская сеть, которая была создана как проводник американской внешней политики в Восточной Европе, для борьбы с Советским Союзом и просоветскими правительствами в странах социалистического лагеря.

На официальном сайте РС/РСЕ так и говорится, вот цитата: "Радиовещание для слушателей в Румынии, начатое в 1950-е годы, было остановлено в 2004 году, одновременно с прекращением вещания на Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Хорватию и Болгарию. Тогда было признано, что в этих государствах возобладали принципы демократии, свободы информации и свободы слова, и необходимость во внешнем радиовещании на эти страны отпала".

А теперь, значит, необходимость снова появилась. Потому как, видимо, больше не преобладают в Румынии "принципы демократии, свободы информации и свободы слова".

Забавно, на самом деле, представлять, как морщили лбы в Бухаресте спичрайтеры, изобретая реакцию на эту новость. С одной стороны, обидно. С другой, надо приветствовать, потому что Румыния — один из самых верных союзников США в Европе. А некоторые даже называют эту страну "агентом влияния" США в Европейском Союзе, наряду с Польшей. В Румынии развернуты элементы ПРО и военные базы США на крайнем востоке Североатлантического Альянса.

В общем, поприветствовали и поздравили, проглотив чувство обиды.

Проглотить придется не только Румынии, но и Европейскому Союзу в целом. Потому что сомнения США в достаточной "демократичности" и "свободе" некоторых стран на территории ЕС — это сомнения в лояльности Европейского Союза в целом.

И думается, будет правильно связать реанимацию пропагандистской медиасети США в Европе с теми противоречиями и трениями, которые возникают в последние годы между Вашингтоном и Брюсселем.

© Sputnik / Владимир Астапкович Страшная правда о России: миллионы уходят на тайную пропаганду

Знаменательно, что в тот же день, 14 января, когда "Свободная Европа" торжественно возобновила свою работу в Румынии, несколько западнее, в Германии, имел место быть грандиозный скандал из-за угроз посла США в ФРГ Ричарда Гренелла по поводу нежелания ряда стран ЕС отказаться от "Северного потока-2".

МИД Германии назвал действия американского дипломата "провокацией" и "неприемлемым поведением". Не сдерживали себя и депутаты Бундестага. Представитель блока ХДС/ХСС Юрген Хардт назвал демарш посла США "неприемлемым односторонним обострением тона" и призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла, сообщила Deutsche Welle.

Вице-председатель СДПГ Ральф Штегнер сравнил посла США с представителем оккупационной администрации после Второй Мировой войны. А зампред фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази выразился еще круче: "Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ", — возмутился депутат.

А теперь давайте признаем, что Соединенным Штатам и вправду остро необходима в ЕС собственная пропагандистская сеть. Чтобы "приводить к порядку", "демократизировать" и популярно объяснять гражданам стран ЕС про "европейскую дезинформацию" и "фейковые ново..." — хотя нет, это же американские пропагандисты рассказывают пока только про Россию.

Но если Германия не опомнится, то они там, у себя в Бундестаге, договорятся до открытия и в Берлине офиса радиостанции "Свободная Европа". Для освобождения не только Румынии, но и Германии от "недемократических", не совпадающих с вашингтонскими, влияний.