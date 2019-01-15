Видео: британский парламент отверг сделку по Брекситу. Чего ожидать теперь

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Соотношение голосов было явно не в пользу сделки между Брюсселем и Лондоном, против нее высказались 432 депутата, "за" были 202 законодателя.
Голосование переносилось два раза.
До этого Палата Общин рассмотрела 4 поправки, которые могли бы изменить судьбу Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Три предложения были сняты с голосования, третье отвергли 600 голосами.
Политологи, еще до голосования, которому они предрекали именно тот исход, который и случился, рассматривали несколько вариантов дальнейшего развития событий.
Возможны как выход из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, так и проведение новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit на более поздний срок.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В ноябре прошлого года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Великобритании из Евросоюза.