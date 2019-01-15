Видео: британский парламент отверг сделку по Брекситу. Чего ожидать теперь

Историческое голосование в Палате Общин завершилось тем, что Соглашение, о котором договорилась премьер-министр Тереза Мэй, не получило поддержки. Дальнейшие события могут пойти по нескольким сценариям.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Соотношение голосов было явно не в пользу сделки между Брюсселем и Лондоном, против нее высказались 432 депутата, "за" были 202 законодателя.

Голосование переносилось два раза.

До этого Палата Общин рассмотрела 4 поправки, которые могли бы изменить судьбу Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Три предложения были сняты с голосования, третье отвергли 600 голосами.