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Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова

Лавров: Москва будет реагировать на военную активность НАТО у границ России

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Глава российского МИДа Сергей Лавров на большой итоговой пресс-конференции ответил на вопросы об отношениях России с США, НАТО и ЕС.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Москва заинтересована в сотрудничестве с США и ЕС, но не приемлет силовые методы, с помощью которых многие западные страны навязывают международному сообществу свою волю.

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Об этом заявил на большой пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров. Трансляция велась на сайте Sputnik Молдова.

Он отметил, что обстановка в мире была напряженной в 2018-м.

Лавров также подчеркнул, что Россия будет реагировать на активность НАТО у своих границ.

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"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", — сказал Лавров на большой пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Sputnik.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова

Глава российского МИД также отметил, что Москва продолжит высказывать свои аргументы в поддержку Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Напомним, что ранее президент Дональд Трамп заявил о решении выхода США из этого договора.

"Мы по-прежнему готовы работать по спасению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Надеюсь, что те европейские страны, которые в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой, также приложат усилия, чтобы не плестись в хвосте американской позиции, не принимать послушно заявления в НАТО, возлагающие всю вину на РФ и игнорирующие факты, которые мы представляем и готовы дополнительно представить, а все-таки будут стараться воздействовать на Вашингтон, чтобы он занял более ответственную позицию", — сказал Лавров.

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Теги:
Армия, Европа, Москва, Россия, НАТО, Сергей Лавров
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