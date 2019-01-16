В штабах США и НАТО сосредоточились на новой российской ракете 9М729

В МИД России заявляют, что Вашинтон не готов к конкретным разговорам о разрядке напряженности вокруг договора РСМД.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Новая российская ракета 9М729 (SSC-8) и позиция Вашингтона в отношении договора РСМД стали темами брифинга, который провели представители США для начальников генштабов стран — членов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Днем ранее, во вторник, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к большей транспарентности в отношении ракеты 9М729, однако и США в ответ должны прислушаться к озабоченности Москвы.

По словам Рябкова, речь идет об использовании Соединенными Штатами ракет-мишеней, проблеме ударных беспилотников и ситуации с возможностями установок МК41 в Европе для запусков крылатых ракет.

Замминистра подчеркнул, что США оказались не готовы к конкретным разговорам по этим темам и стремились обсуждать только российскую ракету 9М729.

© AFP 2018 / RICHARD MOORE Вашингтон угрожает миру, приставив оружие к собственному виску

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия не раз подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по договору. По словам главы МИД Сергея Лаврова, обвинения в нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

В декабре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по документу. США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему. В Вашингтоне утверждают, что сейчас ее дальность нарушает положения договора.

При этом секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что дальность полета 9М729 на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.