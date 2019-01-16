Сербские спецслужбы опровергли слухи о готовящемся покушении на Путина в Белграде

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Задержание в Сербии боевика Армина Алибашича не имеет никакого отношения к предстоящему визиту Владимира Путина в Белград. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах республики.

Ранее издание Blic написало, что в городе Нови-Пазар задержали двадцатиоднолетнего Армина Алибашича, подозреваемого в подготовке теракта. В рюкзаке у радикала находилось пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

После этого в доме террориста в селе Букреш прошел обыск, в ходе которого у него нашли флаги ИГ* и пропагандистские материалы, а также химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

Сербские таблоиды распространили информацию, что задержанный боевик готовил покушение на российского лидера. Официального подтверждения со стороны правоохранительных органов эта версия так и не получила.

Путин приедет в Сербию 17 января.

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