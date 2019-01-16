Российский МИД: продолжают поступать свидетельства связи США с ИГ*

Как подчеркивает дипломатическое ведомство, эти доказательства говорят если не о прямых, то о косвенных контактах.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Американский спецназ мог захватить тюрьму с боевиками "Исламского государства"*, чтобы не допустить утечки информации о спонсорах террористов, сообщили в российском МИД.

© AP Photo / Hani Mohammed МИД Сирии: США поставляют оружие боевикам ИГ через третьи страны

"Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ*, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что среди боевиков могли быть граждане России и государств Центральной Азии.

"Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ* могли сообщить относительно своих реальных спонсоров", - добавило министерство.

Также в ведомстве заявили, что США хотят обвинить Россию в содействии ИГ* в том числе в переброске в Афганистан террористов из Сирии и Ирака, для этого американские спецслужбы готовят "вбросы" в СМИ Афганистана и ряда западных стран.

* Террористическая группировка ИГ запрещена в России.