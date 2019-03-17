Рябков: Москва доведет до Вашингтона свою позицию по Венесуэле

Несмотря на давление США, Россия продолжит развивать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой, и выступает против военного вмешательства в эту страну.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Россия затронет в Риме вопрос о недопустимости военного вмешательства в Венесуэлу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва выступит и с другими предложениями.

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Рябков подчеркнул, что его консультации со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом пройдут в Риме во вторник. Ранее о таких консультациях объявил госдепартамент.

"Да, консультации состоятся. Их дата - 19 марта, в течение одного дня. Мы имеем целую серию позиций, которые мы будем доводить до американской стороны, среди них, в центре, недопустимость вооруженного вмешательства со стороны США, неприемлемость других форм давления на легитимные власти в Каракасе", - сказал Рябков в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, "естественно" также будет подниматься вопрос о давлении на российские компании за ведение экономической деятельности с венесуэльскими партнерами.

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"Мы развивали и будем дальше развивать абсолютно нормальное, естественное, взаимовыгодное, правомерное сотрудничество в разных областях: энергетика, нефтедобыча, горнодобыча, военно-техническое сотрудничество, которое у нас успешно развивается на протяжении ряда лет", - сказал Рябков.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США. Также минфин США добавил в санкционные списки российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" якобы за связь с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.

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