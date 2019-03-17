В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу - видео

Полиция сможет обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, заявил президент Сербии.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Белграде более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходила пресс-конференция президента Сербии Александра Вучича. После начала встречи участники протеста попытались прорваться через ограждения к резиденции главы государства, сообщает РИА Новости.

Полиция сможет обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, заявил журналистам Александр Вучич.

Накануне участники марша протеста против политики действующего президента Сербии закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения в Белграде.

Группа протестующих во главе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем вошла в коридор Радио и телевидения Сербии, облепили его листовками. Затем к Обрадовичу также присоединился бывший мэр столицы Драган Джилас: вместе они потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ.

Прибывшие на место правоохранители вели переговоры с демонстрантами, избегая столкновений. Позже полиция смогла вытеснить протестующих из здания РТС.

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