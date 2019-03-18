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Флаги Молдовы и России

В СФ надеются на позитивные изменения в межпарламентских связях РФ и Молдовы

© Sputnik / Александр Вильф
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (66)
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Константин Косачев надеется, что в межпарламентских отношениях, находящихся в полузамороженном состоянии, что-то изменится с началом работы нового парламента.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Межпарламентские отношения России и Молдовы находятся в полузамороженном состоянии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей, пишет РИА Новости.

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"Мы понимаем, что новый состав парламента еще не приступил к работе... Сегодня на этой встрече мы сможем обсудить, каковы перспективы формирования парламентских, правительственных коалиций, как будет выглядеть палитра политических взаимоотношений в республике. Потому что от того, как будет выглядеть эта палитра, во многом будет зависеть то, как будут развиваться отношения между нашими странами", - сказал Косачев. 

Представители Миссии наблюдателей от СНГ на выборах
© Sputnik / Irina Leahova
Опубликовано заключение наблюдателей от МПА СНГ по выборам в Молдове

Сенатор выразил надежду, что в сфере межпарламентских отношений, находящихся в полузамороженном состоянии, что-то изменится с началом работы нового парламента.

Как распределились места в парламенте

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представят 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва будет три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (66)

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