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Американская НКО не нашла фейков в новостях RT France о "желтых жилетах"

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Политика
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Оказалось, что у российского телеканала просмотров репортажей о "желтых жилетах" в два раза больше, чем у главных французских СМИ, вместе взятых.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Международная некоммерческая организация AVAAZ вопреки заявлениям французских властей не нашла фейков в материалах RT France о протестах "желтых жилетов".

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Виталий Белоусов
Симоньян: во Франции две проблемы - RT и Sputnik

Организация провела исследование, посвященное влиянию дезинформации на митинги, которые продолжаются с осени прошлого года. По их данным, сфабрикованные новости на эту тему набрали только во французском сегменте Facebook около 105 миллионов просмотров за пять месяцев (с ноября 2018 года по март 2019-го). Однако упоминания российского телеканала в контексте фейков в их отчетах не оказалось.

Более того, аналитики AVAAZ выяснили, что RT France оказался абсолютным лидером по количеству просмотров видео о протестах во Франции на YouTube — 23,1 миллиона просмотров по сравнению с 10,9 миллиона пяти вместе взятых крупнейших мейнстримных СМИ: Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost.

Очевидно, такая популярность объясняется и тем, что RT France пристальнее следил за протестами, чем его конкуренты. Так, телеканал за исследуемый период загрузил в два с лишним раза больше роликов по теме.

"Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про "желтые жилеты" в два раза больше, чем у главных французских СМИ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Тот неловкий момент, когда я нежно люблю американскую НКО", — прокомментировала на Facebook выводы AVAAZ главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Французские власти неоднократно обвиняли RT в фейковых новостях и пропаганде. Официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво на этом основании закрыл для журналистов канала доступ в Елисейский дворец.

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Теги:
Маргарита Симоньян, СМИ, желтые жилеты
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