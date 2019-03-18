Переброска Ту-22М3 в Крым: ответ на американскую ПРО в Румынии

В Москве считают, что следует восстановить нарушенный баланс сил в регионе.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Дальние бомбардировщики ТУ-22М3 размещены на авиабазе в Гвардейском в Крыму в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, это кардинально изменило баланс сил в регионе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

© Sputnik / Igor Zarembo Американские ракеты в Европе – знак беды для Румынии и Молдовы

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3", - сказал Бондарев журналистам.

По его словам, этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе.

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