Могерини: ЕС будет внимательно отслеживать ситуацию в Молдове после выборов

Как подчеркнула еврокомиссар по внешнеполитическим делам, ЕС интересуют не переговоры о формировании коалиции в Молдове, а ситуация в сфере соблюдения законности и реализации повестки соглашения об ассоциации.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Европейский союз будет внимательно отслеживать ситуацию в Молдове в связи с формированием коалиции и правительства, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Такое заявление она сделала по итогам переговоров глав МИД стран Евросоюза, на которых в том числе обсуждалась ситуация в Молдове после прошедших в республике в конце февраля парламентских выборов.

"Мы выразили наши озабоченности и договорились, что будем отслеживать ситуацию в Молдове в связи с формированием правительства и программы, которую оно предложит", - сообщила Могерини журналистам после консультаций.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы заявил, когда состоится первое заседание парламента

Как подчеркнула глава дипломатии ЕС, "переговоры о формировании коалиции – не наше дело, но для нас важно быть внимательными к ситуации в сфере соблюдения законности и реализации повестки соглашения об ассоциации". "Это один из наших ключевых партнеров в "Восточном партнерстве", - заключила чиновница.

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представят 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва будет три независимых депутата (от одномандатных округов).

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Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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