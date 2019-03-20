Новым спикером сената Казахстана стала дочь экс-президента - Дарига Назарбаева

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Выборы нового спикера связаны с тем, что предыдущий председатель сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

© Sputnik / Дмитрий Донской Как Назарбаев создал политический прецедент, покинув пост президента

Счетная комиссия подвела общий подсчет голосов, ее председатель сообщил, что председателем Сената избрана Дарига Назарбаева, сообщает Sputnik Казахстан.

Назарбаев во вторник заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

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Старшей дочери первого президента Казахстана 55 лет, с сентября 2016 года она была депутатом сената (верхней палаты) парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты. В разное время Назарбаева была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, где возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была заместителем председателя палаты.

Что надо знать о Назарбаеве

Назарбаев – председатель партии "Нур Отан", глава Совета Безопасности Республики Казахстан, Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов, Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, Высшего попечительского совета Назарбаев Университета.

Он является доктором экономических наук, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, почетным профессором и почетным доктором ряда ведущих зарубежных и университетов Казахстана.

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Назарбаев женат. Его супруга, Сара Назарбаева, с 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда "Бобек", с 1994 года – президент фонда "SOS – детские деревни Казахстана".

© Photo : Скриншот Youtube Сара Назарбаева

У Назарбаева три дочери. Старшая дочь – Дарига Назарбаева (1963 года рождения) – доктор политических наук, депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Средняя дочь – Динара Кулибаева (1967 года рождения) с 2004 года является председателем совета директоров Казахстанско-Британского технического университета.

Младшая дочь – Алия Назарбаева (1980 года рождения) – руководитель строительной компании.

© Sputnik / Владислав Воднев Алия Назарбаева

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