Захарова прокомментировала дело против Вышинского

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не является террористом и не сделал ничего неправильного, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя дело задержанного журналиста.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая прошлого года арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

"Вышинский провел более 7 или 8 месяцев, будучи в заключении. Он не террорист, он не сделал ничего неправильного. Он был схвачен просто как журналист", - сказала Захарова. Трансляцию ее выступления вел телеканал RT.

© Sputnik / Стрингер Руководитель портала РИА Новости Вышинский этапирован из Херсона в Киев

Один из присутствующих на выступлении Захаровой французский журналист засмеялся во время ее слов про свободу СМИ и дело Вышинского.

"Это касается человека, который страдает и который ваш коллега. И мы говорим о свободе слова. Вот в чем вопрос. Я добавлю еще раз: Кирилл Вышинский - главный редактор портала РИА Новости Украины", - сказала Захарова в ответ на реакцию французского журналиста, спросив того, что вызвало его смех.

Президент РФ ранее назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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