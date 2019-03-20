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Премьер Великобритании Тереза Мэй

Постой, погоди: за 10 дней до "брексита" Лондон сделал неожиданное заявление

© AFP 2019 / LEON NEAL
Политика
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Вопрос о переносе "брексита" лидеры стран ЕС планируют рассмотреть на саммите на этой неделе.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. За десять дней до установленной даты выхода Великобритании из ЕС, премьер-министр страны Тереза Мэй написала председателю ЕС Дональду Туску письмо, в котором она просит перенести дату "брексита", передают зарубежные СМИ.

"Я сегодня написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 Лиссабонского договора до 30 июня", - заявила Мэй. 

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© Photo: thewallmagazine.ru
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Британские власти распространили текст письма, которое Мэй отправила в Брюссель. Ожидается, что вопрос о переносе "брексита" будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

Выход Британии из ЕС должен состояться 29 марта. Ранее Мэй заявила, что "брексит" может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее вариант соглашения по выходу из ЕС. Однако 18 марта спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент не будет голосовать в третий раз за соглашение с Европейским Союзом о Brexit, если Мэй не внесет значительные изменения в этот документ.

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