В сети появилось видео перехвата бомбардировщика B-52 у границ России

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем. Для его сопровождения в воздух поднялись два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

В описании под видео говорится, что бомбардировщик был обнаружен на значительном удалении от российской границы. После того, как B-52 повернул в сторону, изменив траекторию полета, два Су-27 вернулись на аэродром.

Бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области и отработал условную атаку на базу Балтийского флота ВМФ России, следует из данных ресурса Plane Radar. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik заявил, что такая активность дестабилизирует обстановку.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu Меркель сорвала военную провокацию США в Черном море

По мнению эксперта, США поставили перед собой цель нарушить равновесие на линии соприкосновения зон ответственности вооруженных сил РФ и НАТО.

В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась.

Так, в понедельник Boeing B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты также имитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на расстояние в 191 километр.

Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

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