Туск: Евросоюз не закрывает возможность продолжительной отсрочки Brexit

По словам Туска, до 12 апреля все опции по выходу Великобритании из ЕС останутся открытыми.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Евросоюз не закрывает возможности для продолжительной, а не короткой отсрочки даты Brexit. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после встречи лидеров 27 остающихся в ЕС государств, пишет РИА Новости.

Премьер Великобритании ранее запросила у ЕС отсрочку Brexit до 30 июня. Саммит 27 стран ЕС решил предоставить отсрочку до 22 мая, если договор о "разводе" будет одобрен британским парламентом на следующей неделе. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля, говорится в итоговом заключении саммита. Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года.

"До этой даты (12 апреля - ред.) все опции останутся открытыми. Правительство Великобритании по-прежнему будет иметь выбор между сделкой (выходом из ЕС по ратифицированному договору о "разводе" - ред.), отсутствием сделки, длительной отсрочкой (даты Brexit - ред.) или отзывом статьи 50", - сказал Туск.

По его словам, "12 апреля - ключевая дата в плане решения Великобританией, проводить ли выборы в Европарламент".

"Если она не решает, сделать этого до этого срока, опция длительной отсрочки автоматически станет невозможной", - сказал Туск.

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