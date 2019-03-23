Астану официально переименовали в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан, а также одобрил соответствующие поправки в Конституцию.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Инициатива переименования столицы Казахстана в Нур-Султан принадлежит президенту этой страны Касым-Жомарту Токаеву.

Такое предложение он выдвинул сразу после того, как принес присягу народу Казахстана. Депутаты парламента поддержали идею и приняли решение о переименовании.

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А сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший на этом посту Нурсултана Назарбаева, подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан, и одобрил соответствующие поправки в Конституцию, сообщает Sputnik Казахстан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

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Текст указа опубликован на сайте Акорды и вводится в действие в день его первого официального опубликования.

Конституционный совет дал положительное заключение на внесение изменений в Конституцию в вопросе переименования Астаны.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом республики 20 марта 2019 года после того, как накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства спустя 30 лет правления.

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