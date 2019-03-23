11:05 23 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.13
  • UAH0.63
Поиск

Астану официально переименовали в Нур-Султан

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
90 0 0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан, а также одобрил соответствующие поправки в Конституцию. 

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Инициатива переименования столицы Казахстана в Нур-Султан принадлежит президенту этой страны Касым-Жомарту Токаеву. 

Алексей Мартынов
© Sputnik /
Мартынов: Назарбаев уходит, но остается отцом нации

Такое предложение он выдвинул сразу после того, как принес присягу народу Казахстана. Депутаты парламента поддержали идею и приняли решение о переименовании.

Новым спикером сената Казахстана стала дочь экс-президента - Дарига Назарбаева>>>

А сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменивший на этом посту Нурсултана Назарбаева, подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан, и одобрил соответствующие поправки в Конституцию, сообщает Sputnik Казахстан. 

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Михаил Климентьев
Справка: все о Нурсултане Назарбаеве - почти 30 лет у руля Казахстана

Текст указа опубликован на сайте Акорды и вводится в действие в день его первого официального опубликования.

Конституционный совет дал положительное заключение на внесение изменений в Конституцию в вопросе переименования Астаны.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом республики 20 марта 2019 года после того, как накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства спустя 30 лет правления. 

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Мендкович: под вопросом пока имя преемника Назарбаева
Как Назарбаев создал политический прецедент, покинув пост президента
Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

футбольный матч Молдова-Франция
Футбольный матч Молдова-Франция: как это было - фото
Французские футболисты потренировались в Кишиневе и готовы сразиться со сборной Молдовы
Сборная Франции по футболу провела тренировку на стадионе "Зимбру"
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться