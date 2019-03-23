"Желтые жилеты" вышли на протест, есть задержанные - прямая трансляция из Парижа

Военнослужащие не будут разгонять участников акций "желтых жилетов", пояснил глава Минобороны Франции: смотрите прямую трансляцию Sputnik, что сейчас происходит во французский столице.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Французские военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle не будут отвечать за соблюдение порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов", пояснила министр обороны Франции Флоранс Парли, которую цитирует РИА Новости.

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"Военнослужащие Sentinelle заменят полицейских и жандармов в их борьбе с терроризмом в предстоящую субботу. Это ни в коем случае не является работой по контролю за соблюдением общественного порядка. Военнослужащие не занимаются контролем над общественным порядком", - отметила Парли на своей официальной странице в сети Twitter.

Там отмечается, что военнослужащие будут нести службу "за пределами зон, где планируются манифестации".

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"Военнослужащие не будут вступать ни в какой контакт с протестующими. Они не будут их ни обыскивать, ни задерживать, ни усмирять. Конечно же, они не будут стрелять по толпе людей. Довольно фантазий!" - написано в том же документе.

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Накануне стало известно, что новый префект парижской полиции Дидье Лальман принял решение о запрете манифестации "жёлтых жилетов" на Елисейских полях и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание.

Для соблюдения распоряжения на главном парижском проспекте несут службу усиленные наряды полиции и жандармов. Правоохранители проверяют прохожих, досматривая их рюкзаки, чтобы не допустить проникновения протестующих на площадь у Триумфальной арки и в ее окрестности.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Акция протеста, проходившая на Елисейских полях 16 марта, сопровождалась серьезными столкновениями и беспорядками. По итогам манифестации руководство страны приняло решение сменить парижскую полицейскую верхушку и изменить стратегию поддержания порядка в местах проведения акций протеста. В частности, теперь местные власти могут запрещать проводить манифестации в определенных местах. Еще одной мерой стала возможность использования полицейскими дронов и красящих веществ в ходе разгона протестующих.

Акции протеста, как ожидается, пройдут в Париже и других французских городах в субботу, 23 марта. Этот день станет 19-й субботой мобилизации с начала движения "желтых жилетов".

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