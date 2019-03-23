Петиция с требованием отменить Brexit набрала почти 4 млн подписей

Петиция с требованием приостановить процедуру выхода Великобритании из ЕС и отменить Brexit, размещенная на сайте британского парламента, набрала к утру субботы почти четыре миллиона подписей.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Петицию отменить Brexit подписали более 3,9 миллиона человек, сообщает РИА Новости. Ранее сайт, на котором размещено обращение к британским властям, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос.

"Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС", - говорится в петиции на сайте.

По действующим правилам парламент обязан рассмотреть петицию, если она набирает 100 тысяч подписей. Дебаты по петиции будут назначены в ближайшие дни. Однако сторонники Brexit считают, что парламентарии не должны прислушиваться к мнению тех, кто оставил свои подписи под петицией.

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Если обращение набирает более 10 тысяч подписей, на него должно отреагировать правительство. Согласно данным 2017 года, население Великобритании составляет 66,04 миллиона человек.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года. В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. До этого премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе.

По итогам дискуссий в четверг вечером в Брюсселе главы стран ЕС определили два сценария для отсрочки Brexit, которую запрашивала Великобритания: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет. Глава Евросовета заявил, что 12 апреля - ключевая дата для того, чтобы Британия определилась, будут ли в этой стране проведены выборы в Европарламент.

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